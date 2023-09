Cherbourg. Fête des Normands et festival de la bière : à quoi faut-il s'attendre ?

La fête des Normands organisée par l'association Union Cherbourg Commerces aura lieu le samedi 23 septembre.

Pour sa 9e édition, ce rendez-vous attendu vise à découvrir ou redécouvrir les traditions et folklore locaux et mettre en avant toutes formes d'initiatives et réussites normandes. Cette journée proposée de 11 heures à 20 heures sera ponctuée d'animations sur le village normand avec une vingtaine d'exposants délocalisé place de la Poste en raison des travaux des rues piétonnes et sur la place de Gaulle ; avec des concerts de chanteurs et groupes amateurs et des déambulations aussi. Plus tôt, samedi 9, de 10 heures à 22 heures, et dimanche 10 septembre, de 10 heures à 19 heures, parvis du centre commercial Les Eleis, la première édition du festival de la bière "Au bord de l'Amer" met à l'honneur des artisans de l'ombre. Une quinzaine de brasseries artisanales et indépendantes feront déguster et découvrir leur travail au public. Des restaurateurs locaux seront aussi présents, avec l'organisation de concerts aussi. Bien sûr, avec modération.