Seine-Maritime. 29 personnes tuées sur les routes depuis janvier 

C'est un chiffre qui fait froid dans le dos. Depuis le début de l'année 2023, la préfecture de Seine-Maritime a recensé 29 personnes tuées sur les routes du département dont notamment onze cet été, sur les mois de juillet et d'août. Cela représente plus de trois morts par mois en moyenne depuis le mois de janvier.

Les deux-roues sont les plus vulnérables

Les usagers des deux-roues sont les plus vulnérables. Sur les 29 personnes tuées, douze circulaient en deux-roues : six à moto ou scooter, quatre à vélo et deux en trottinette.

Dans un communiqué, le préfet rappelle que les principales causes de décès sur les routes restent la vitesse excessive, la consommation d'alcool et de stupéfiants. Face à ces chiffres, il appelle chacun "à la plus grande prudence et à redoubler de vigilance, ainsi qu'à la responsabilité de tous les conducteurs, pour leur sécurité et celle de l'ensemble des usagers de la route".

Jeudi 17 août, un automobiliste a été arrêté à 198 km/h au lieu de 110 sur l'autoroute entre Yvetot et Rouen. Il était positif au cannabis.