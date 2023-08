Caen. Solitaire du Figaro : cinq jours de fête avant le grand départ

La Solitaire du Figaro Paprec prendra son envol de Caen le dimanche 27 août, pour la première fois depuis 2007. Les 33 skippers seront présents dans le bassin Saint-Pierre, en plein centre-ville, avant de prendre le départ pour une dizaine de jours en mer.

Caen accueille le village départ

"Du 23 au 27 août, Caen accueille le village départ. Nous avons la chance d'être très bien reçus sur le bassin Saint-Pierre, en plein centre-ville, précise Malo Le Peru, chef de projet de la Solitaire du Figaro Paprec. Dans ce village, une multitude d'activités seront proposées et ne seront pas uniquement destinées aux amateurs de voile. "Dans le village, il sera possible de visiter les stands de nos partenaires et de présentation de la course. Il y aura également la possibilité de faire son baptême d'optimist et de skimboard, pour petits et grands. Il ne faut pas non plus oublier les séances de dédicace des skippers", ajoute-t-il.

Une parade spectaculaire

Le temps fort de ce village est la parade des bateaux, programmée pour débuter à 8 h 30 le dimanche 27. La parade représente le moment phare, surtout pour ceux qui ne peuvent pas assister au départ en mer. Les habitants auront ainsi l'occasion d'observer les bateaux quitter le port de Caen direction Ouistreham via le canal, au cours d'une parade agrémentée de commentaires et d'une mise en scène. "Pour les grands départs, nous souhaitons des grandes villes. Caen, avec son bassin en centre-ville, est un atout pour que l'on puisse faire découvrir tous les bateaux. Nous espérons que ce départ sera un grand succès populaire", explique Malo Le Peru.

En tant qu'épreuve emblématique du circuit Figaro Beneteau et du Championnat de France Elite de course au large, la Solitaire du Figaro Paprec se déroule à bord des voiliers Figaro Beneteau 3. Chacun des navigateurs a donc remporté sa qualification pour la Solitaire du Figaro. Cependant, on y retrouve tout de même deux catégories. Le classement général, où tous les concurrents sont classés, et le classement des "bizuths" pour tous les navigateurs qui prennent le départ de la course pour la première fois. Cette année ce sont donc 33 skippers, dont 11 bizuths, qui seront au départ. La course débutera à 13 h 02 le long de Ouistreham, Lion et Luc-sur-Mer, offrant aux spectateurs un aperçu de la course et des bateaux en action.