Vianney enchaine les duos ces derniers mois ! Après "Call on me" avec Ed Sheeran et "Keep it simple" avec Mika, voici "Comment on fait" avec Zazie. C'est donc le deuxième morceau qu'il enregistre avec un juré de The Voice.

Dans ce titre, les deux artistes essaient de se donner des astuces pour résister au vague à l'âme et continuer à aller de l'avant.