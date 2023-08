Seine-Maritime. Vivre l'été d'une autre façon avec les hébergements insolites

Partir en vacances est déjà l'occasion de s'évader, mais certains veulent encore davantage pour se sentir dépaysés. Cabanes dans les arbres, roulottes, nuit en bateau... Les propriétaires de logements insolites l'ont bien compris, il faut être innovant et original pour attirer cette clientèle en manque d'aventure. Et les propositions ne manquent pas autour de Rouen.

Jean-François Turquan,

précurseur en Seine-Maritime

Jean-François Turquan fait partie de ces logeurs qui ont senti le potentiel des hébergements insolites en Normandie. Son truc à lui : les cabanes. Il découvre le concept en 2006 en Une du Figaro et décide de se lancer sur son domaine de Fontaine Châtel, à Saint-Germain-des-Essourts, à quelques kilomètres de Buchy. "Je connaissais ma forêt, mes arbres, et il y avait tout le potentiel", explique le propriétaire, qui reconnaît que "les Bretons étaient déjà en avance sur la chose". Il faudra attendre avril 2010 pour l'ouverture du site après de longues et fastidieuses démarches administratives. "On a essuyé les plâtres", affirme le propriétaire qui a dû investir environ 500 000 euros dans son projet.

Son parc de 27 hectares comprend ainsi dix cabanes pouvant accueillir aussi bien des couples que des familles qui prennent d'assaut les réservations pendant les grandes vacances : "Notre force, c'est justement de présenter des cabanes qui sont capables de recevoir de la petite à la grande famille." Mais pour pouvoir vivre ce rêve d'enfant, il ne faut pas avoir peur du vide, la plus haute cabane culminant à 12 mètres de haut. Certaines ne sont accessibles qu'en s'équipant de cordes, mousquetons et baudriers. "Il y a des clients qui recherchent ça justement, ça met un peu de piment", poursuit le propriétaire.

"Nos cabanes ont été conçues pour vivre en autonomie"

La vie en nature nécessite aussi de se priver du confort habituel des hôtels. Oubliez l'électricité. Ici, on s'éclaire à la bougie et les commodités sont à l'accueil. "Nos cabanes ont été conçues pour pouvoir vivre en autonomie." Les clients doivent abandonner leur voiture sur le parking et se déplacer sur le site à pied ou à vélo. "Je suis toujours le premier à avoir dormi dans chacune de mes cabanes, c'est un peu mon privilège, reconnaît le propriétaire. Pour les gens qui viennent, c'est aussi un rêve d'enfant." Pour pouvoir profiter de cette parenthèse enchantée, il faut compter en moyenne 150 euros la nuit pour deux personnes.