Caen. L'été, ça bouge dans les maisons de retraite 

Dans le hall de la maison de retraite Mathilde de Normandie à Caen, les murs sont recouverts d'une galerie d'une centaine de photos. Sorties à la mer, visite de l'exposition à la mairie de Caen, festival Éclat(s) de rue… Les personnes âgées sont fières de montrer ce qu'elles ont fait cet été. Sous la houlette de Catherine Danger, animatrice depuis 20 ans, les 110 résidents de l'Ehpad ont pu profiter d'un large panel d'activités pendant les beaux jours. "On a organisé des après-midi jeux de société, un concours de grimaces, du mölkky, des goûters avec des enfants, énumère-t-elle. On a aussi reçu une compagnie pour un spectacle dans le jardin. C'était beau."

"Profiter des plaisirs simples de la vie"

Dès que le temps le permet, elle privilégie l'extérieur, comme ce pique-nique organisé un midi de juillet ou cet après-midi shopping. "Ce n'est pas parce qu'on est en Ehpad qu'on n'a pas le droit d'aller faire les magasins. Ça fait une sortie !" En balade à la Colline aux oiseaux, Mélanie Bourdoiseau, animatrice au pôle séniors d'Hérouville-Saint-Clair, s'attelle aussi à organiser des sorties en plein air. "Il n'y a pas forcément plus d'activités l'été que le reste de l'année, mais on met l'accent sur l'extérieur. Par exemple, on a organisé un séjour sur cinq jours dans la Manche, détaille-t-elle. lls ont joué à la pétanque, mangé une glace. Ils profitent eux aussi des plaisirs simples de la vie."

Les personnes âgées ont elles aussi le droit à leurs vacances d'été. Ou presque. "Ils bossent, ici ! On a donné la responsabilité à certains d'arroser les plantes tous les jours", s'amuse Catherine Danger. En pleine discussion avec un résident, elle lui lance : "Je pars en vacances, profitez-en pour regonfler les batteries !"

L'été, une période à part

Pas le temps de s'ennuyer entre juin et septembre. Pendant cette période estivale, l'ambiance est tout autre au sein de la résidence. "Quand il fait beau, oui c'est différent, plaisante Mélanie Bourdoiseau, en référence à un mois de juillet maussade dans la région. Les gens se retrouvent et s'installent dehors. Ils profitent plus tard dans la journée." Quitte parfois à changer certaines habitudes et casser la routine. "Les résidents peuvent parfois être déboussolés par le changement de personnel pendant l'été car ils ne se connaissent pas. Je leur explique qu'il faut être tolérant", admet Catherine Danger.

Pendant l'été, il y a aussi moins de visites des proches des résidents. Alors, elle s'attache à garder du dynamisme et de l'activité au sein de la maison de retraite. "L'été est un moment à part, ce sont des moments plus festifs. Il faut de la vie ! Rigoler, plaisanter, chanter, les résidents ont besoin de ça, insiste-t-elle. On les stimule tous les jours mais on n'est pas là pour remplacer les familles." Brigitte Rivoal et Régine Flauss apprécient cette période de l'année. Ces sœurs sont venues rendre visite à leur maman, en maison de retraite depuis trois ans. "On ne reste jamais dans la chambre. Quand on arrive ici, on se sent chez nous. C'est très familial." Pas question d'abandonner leur mère pendant l'été. Afin de l'aider à passer plus facilement et rapidement ces quelques mois, les deux sœurs organisent leurs vacances, chacune en fonction de celles de l'autre.