Rouen. Rentrée scolaire : la course aux fournitures marquée par l'inflation

À Rouen, c'est le début de la course dans les supermarchés et les magasins spécialisés dans les fournitures. Chacun fait son petit marché malgré une nouvelle flambée des prix du matériel et notamment du papier. D'après une enquête de l'association UFC-Que Choisir, les fournitures scolaires ont augmenté, en moyenne, de 10 % entre juillet 2022 et juillet 2023. Ce sont les produits de papeterie qui subissent la plus forte inflation, soit +14 % enregistrées sur la même période.

Une hausse qui s'explique, selon l'association, par "l'évolution du prix de la pâte à papier en hausse de 17 % entre le premier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023 en France", même si les cours de la pâte à papier ont amorcé un recul jusqu'en mai 2023, d'après les données de l'Insee.

Cette situation se ressent directement en rayon. "Forcément il y a de l'inflation", reconnaît Margaux Knockaert, responsable de la papeterie Rougier et Plé dans le centre-ville de Rouen, "après on essaye d'aller chercher, pour nos clients, des prix un peu plus juste", poursuit la gérante.

Parmi les produits qui ont le moins augmenté, on retrouve les stylos, crayons et feutres, soit "seulement" 7 % d'augmentation. Le stylo, c'est d'ailleurs la star des rayons, constate la responsable de Rougier et Plé : "Le stylo quatre couleurs, depuis l'année dernière, c'est l'objet que les enfants s'arrachent… Apparemment à l'école certains font même des collections."

L'augmentation, certains ne la perçoivent pas comme les autres. "J'ai la liste, là on va commencer par le cartable et puis les cahiers ensuite les couleurs, les feutres…", énumère Hesna Hawary, mère de famille qui vient faire ses premières courses de fournitures scolaires pour la rentrée de son garçon en CP. "Comme c'est la première fois pour moi, je n'ai pas une idée franche des prix, mais je trouve que ça va, c'est raisonnable", constate la jeune maman, "et puis les CP n'ont pas une grande liste de fournitures".

Pour aider les familles les plus modestes, les montants de l'Allocation de rentrée scolaire ont été revalorisés de 5,6 % par rapport à la prime versée à l'été 2022, soit de 398 euros à 435 euros selon l'âge de l'enfant.