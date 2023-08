Cherbourg. Viol et actes de barbarie sur une femme de 29 ans : le président du département réagit

"Le département dans son ensemble partage la souffrance de la victime et de sa famille mais aussi celle des forces de secours et de police, du corps médical et du personnel du Centre hospitalier du Cotentin", a réagi Jean Morin, le président du Département de la Manche, jeudi 17 août. Il a pris la parole à propos du viol accompagné d'actes de barbarie qui s'est produit à Cherbourg vendredi 4 août.

• Lire aussi. Cherbourg. Viol et actes de barbarie sur une femme de 29 ans : la famille de la victime s'exprime

Jean Morin assure que ses premières pensées vont d'abord à la victime, une jeune femme de 29 ans. "Des faits inqualifiables, indicibles ont été commis à son encontre", affirme l'élu. Il poursuit : "Il faut que justice se fasse."

"Au-delà des prises de position de fermeté, ce sont les moyens et les réponses à mettre en œuvre contre les violences sexuelles faites aux femmes qui doivent orienter nos actions : sensibilisation dès le plus jeune âge, prévention, accompagnement des victimes, lutte contre la prolifération des addictions, traitement des dysfonctionnements", défend-il.