Pays de Caux. Le Corso Fleuri, une tradition enthousiasmante

C'est une tradition encore très présente dans le pays de Caux, celle du Corso Fleuri. Cette fête qui peut apparaître comme hors du temps attire tous les ans des milliers de spectateurs.

Cet été encore, à l'occasion de la fête patronale du 15 août, les chars décorés de fleurs en papier crépon ont envahi les rues de Doudeville, Cany-Barville, Criquetot-l'Esneval (photo) ou encore du Havre.

Si la fête patronale est célébrée depuis plusieurs siècles, la tradition du Corso Fleuri est plus récente. Elle remonte à un peu plus de 140 ans à Doudeville. Ce sont des centaines de bénévoles qui s'affairent des semaines avant l'événement pour confectionner minutieusement et patiemment les millions de fleurs en papier nécessaires pour réaliser les chars.

Un Corso Fleuri, c'est toute une ambiance. Les chars décorés paradent, emmenés par des tracteurs d'un autre temps. Entre chaque char, les compagnies musicales ou les majorettes assurent le show. On n'oublie pas, bien sûr, les batailles de confettis. 270 kg ont été commandés cette année à Doudeville.

Ces fêtes, parfois agrémentées d'une fête foraine, sont peut-être un peu désuètes mais elles sont un repère. C'est un moment où la famille, toutes générations confondues, se rassemble pour passer un moment ensemble et où tout le monde y trouve son compte.

Le dernier Corso Fleuri du mois d'août est celui du Havre (le Corsiflor). Il est organisé dimanche 20 août. Le début des festivités est prévu à 14 h 30 depuis le quai Southampton.