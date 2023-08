Orne. Elle s'était engagée à 11 ans : mort d'Annette Lajon, dernière résistante du département

Annette Lajon est décédée mercredi 16 août à l'âge de 91 ans. Elle avait participé à la Résistance dans le bocage dès l'âge de 11 ans, aux côtés de ses parents, notamment en transportant des messages puis des armes.

Elle était l'ultime résistante encore en vie dans l'Orne. Elle a inlassablement témoigné des horreurs de la Seconde Guerre mondiale, notamment lors de cérémonies, mais aussi en allant à la rencontre des collégiens et lycéens.

De nombreux hommages

De nombreux hommages lui sont rendus.

Christophe de Balorre, président du Conseil départemental de l'Orne : "Elle était le dernier témoin des horreurs de la guerre 1939-1945 en participant à la résistance. Elle était notre héros. Le Conseil départemental va participer au financement d'un film sur la résistance dans l'Orne sur une idée de son petit-fils."

Christine Roimier, au nom de la Société des membres de la Légion d'honneur de l'Orne : "Mobilisée depuis toujours au service de la transmission de la mémoire de la Résistance et de la Seconde Guerre mondiale, elle était toujours animée d'une exceptionnelle énergie et passionnait ses auditoires, jeunes et moins jeunes en faisant vibrer en chacun les valeurs d'engagement et de défense des libertés."

La députée Chantal Jourdan : "Nous regrettons la perte d'Annette Lajon, une figure emblématique de la résistance ornaise. Alors que partout nous célébrons la libération du pays, nous honorons le courage et la détermination d'Annette Lajon, qui n'a cessé de défendre nos valeurs républicaines."

Yves Goasdoué, maire et président de Flers'Agglo : "J'avais dit au forum en janvier, alors que nous lui remettions avec Nathalie Goulet le trophée coup de cœur de l'agglomération, qu'elle était une grande Dame. Cela la faisait rire du haut de son petit mètre cinquante. Je maintiens, une grande Dame."