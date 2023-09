Gastronomie. Pour 2 €, offrez-vous une bouchée cherbourgeoise

Offrez-vous une délicieuse balade culinaire. L'événement "Les bouchées cherbourgeoises", proposé par Aurélie Huard, gérante de l'agence événementielle Is'Event, et Mathilde Mochon, photographe culinaire et infographiste, permet aux visiteurs de découvrir et déguster les spécialités de restaurants ou food-trucks participants pour 2 €. L'édition 2023 aura lieu vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 septembre.

Comment ça marche ?

Vendredi, dès 16 heures, et samedi, toute la journée, l'événement se déroule chez les 56 participants. Les food-trucks seront stationnés rue François 1er près de La Poste à la place des halles. Un passeport, outil indispensable pour se rendre dans ces endroits, est à récupérer 10 à 15 jours avant le jour J auprès des partenaires et des commerçants volontaires de l'Union Cherbourg Commerces. Ce passeport sera demandé dans chaque lieu pour pouvoir déguster la bouchée et permettra de rappeler au participant les restaurants visités. Il ne faut pas non plus oublier sa monnaie !

Des concerts le dimanche

Manger en musique ! Un village sera installé sur la Plage verte le dimanche dès 12 heures, avec tous les participants. Des concerts seront proposés : Wood, groupe de rock alternatif puis à 14 h 30, Two Deep, duo acoustique avec des reprises.

En 2022, la Plage verte était animée autour de concerts et des toutes dernières Bouchées cherbourgeoises.

La liste des participants

Nama Japan, Douceurs du Portugal, Clos du Moulin, Café du Port, EAT, L'Antidote, Le Plouc 2, Carabot, La Régence, Bouchées de Tonton, Le Moulin, Mon Instant cuisine, Mech'crêpes, Le Liberty, Le Pily, Cave du Monkey, La Musette, La petite Folie, Fromagerie Duronaj, Chez Farfalle, Black dog café, Kaho Thaï, Thanakhon, Beerz, Entraide Marine, Cave à fromages, Armoires à délices, Les Bistronautes, La Marina, Table des Provinces, Goudal Delphy, FB Cooking, Foucher, Pain Paulette, Cavavin, Coco Shop, Grignot'Malin, Laur'Asia, Le Carpe Diem, Club Dinette, L'Epicure, Café du Théâtre, Equipage, Rade à Binch, Wine Story, Apple Garden, 5 Bis, Lait Douceur, Café des Halles, DiTaliano la Mamma, Thai Thai, le Clopoing, Comptoir des Halles, Sur la Route des Pâtes, Patio et Cantine de Babel.