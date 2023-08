Le Havre. DKDF : un festival 100 % gratuit

L'association 329 reprend ses quartiers d'été sur l'esplanade du Fort de Tourneville au Havre. Elle propose samedi 19 et dimanche 20 août son festival Der Klang Der Familie (DKDF). L'événement a été pensé comme créateur de lien social et familial à travers la musique électronique. Outre les concerts, des activités et des ateliers de découvertes seront proposés au public. L'équipe 329 veut faire intervenir des initiatives locales afin de promouvoir les talents de la région havraise.

Programmation

DKDF propose des performances live et dj set, volontairement sans tête d'affiche. La programmation se veut locale et internationale. Le public va pouvoir découvrir Zadig, Modgeist (live), Céline Technorama, Nima Skill presents War Booty, Masta Moons, Isa Ninja, Alex Maclean, Victor Baudin et Mazout.

Le village

Pour animer le fort, différentes activités sont proposées : atelier Cyanotype (Alexandre Lebourgeois), tournoi de pétanque, tournoi d'échecs, shop de seconde main de Fuel Sentimental, confection de couronne florale par Julie Aubourg, hypnose par le Transe Porteur et même des cours de Yoga.

Il s'agit cette année de la cinquième édition du festival. Il attire habituellement environ 2 500 personnes.

Festival DKDF - Fort de Tourneville (Le Havre) - samedi 19 août (14 heures - 4 heures) et dimanche 20 août (14 heures - minuit) - Gratuit.