À Caen et ses alentours. Prendre des photos à vélo : le rallye-photo fait son retour 

La Ville de Caen organise la cinquième édition de la journée rallye-photo à vélo, dimanche 27 août. Le principe ? Rouler 15 km à allure modérée entre 9 h 30 et 16 h 30 mais aussi faire des arrêts pour profiter de la nature et... prendre des photos.

La balade à Caen et ses alentours mènera les participants sur quatre sites naturels, deux le matin vers le sud de Caen et Cormelles-le-Royal et deux l'après-midi vers Ifs et Caen. Le but des apprentis photographes, qui devront laisser leur sens artistique s'exprimer, sera de trouver des espèces végétales locales (arbres, arbustes, plantes) et capter leurs couleurs et leurs formes.

Cette balade est ouverte aux amateurs et amatrices de vélo à partir de 10 ans. Les résultats du rallye-photo seront donnés en fin d'après-midi avec un diaporama et une distribution de récompenses.

Pratique. Dimanche 27 août, départ à 9 h 30 du stade Hélitas de Caen, entrée par la rue du Carel. Prévoir son repas. Inscriptions : 06 13 37 29 56. Gratuit.