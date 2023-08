Caen. Inauguration du Palais des sports : déjà deux soirées à guichets fermés 

Quel engouement pour le nouveau Palais des Sports de Caen ! Mercredi 16 août, à peine trois heures après l'ouverture de la billetterie pour la semaine d'inauguration prévue du mardi 5 au samedi 9 septembre, les 2 000 places prévues pour les soirées de basket et de tennis ont été écoulées.

Soirées basket et tennis complètes

La soirée du mardi 5 septembre consacrée au tennis avec notamment la présence de Jo-Wilfried Tsonga et Alizé Cornet affiche donc complet. Même son de cloche pour la soirée du jeudi 7 septembre avec au programme deux matchs d'exhibition entre l'USO Mondeville et Franconville (18 h) et le Caen Basket Calvados et Rouen Metropole Basket (20 h 30). "Il y a un réel engouement. On sait qu'il y aura des déçus mais on veut que la salle soit pleine pour faire une belle fête !", savoure Hervé Huet, le directeur du Palais des Sports de Caen la Mer.

🏟 Ouverture des inscriptions pour l'inauguration du #PalaisdesSports

Du 5 au 9/09 #Caenlamer vous ouvre les portes de son nouveau temple du sport🤩

Célébrez avec nous le sport et participez à cette semaine de rencontres sportives🥳

Inscriptions : https://t.co/30W9oSjgfA pic.twitter.com/4SJgCrnG4c — Caen la mer (@Caenlamer) August 16, 2023

Il reste des places pour les autres soirées. Mais là encore, il faudra faire vite. Déjà 1 300 places ont été vendues pour la soirée de futsal le mercredi 6 septembre et 1 500 pour la soirée boxe le samedi 9 septembre. Le public pourra aussi profiter d'une soirée rugby le vendredi 8 septembre pour soutenir le XV de France face aux All Blacks à la Coupe du monde de rugby. Le match sera retransmis sur les écrans géants. La réservation est obligatoire sur le site de Caen la Mer.

On le voit, le nouveau Palais des Sports se fait attendre !