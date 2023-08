Place du commerce. Vague de nouveautés à Caen et dans l'agglo

Même pendant l'été, les commerces caennais ne prennent pas de vacances. De nouvelles enseignes ont ouvert récemment.

Bien-être, coiffeur et hypermarché

"Nous proposons des prestations haut de gamme avec des soins issus de l'agriculture biologique. Il est important de prendre soin de nos clients", précise Pauline Alphonse, responsable du salon de coiffure Vingte dans le quartier du Vaugueux. Prendre soin des Caennais, c'est aussi la mission de Chunrong Liu et son centre de bien-être Esthétique My Body. "J'ai été formée à la technique chinoise du massage Tui Na en Chine, explique-t-elle. J'ai décidé d'ouvrir mon salon en associant aux techniques traditionnelles les dernières technologies pour compléter mon savoir-faire." De son côté, Florent Chiret, gérant du supermarché Carrefour City à Fleury-sur-Orne, a souhaité aller au plus près des habitants du quartier des Hauts de l'Orne. "On propose différents services comme un système de livraison ou la possibilité de prendre un café sur place", précise-t-il.