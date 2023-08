Saint-Lô. Pas de concentration de moto de la Licorne : la sécurité est trop coûteuse

Il n'y aura pas de concentration moto de la Licorne à Saint-Lô cette année. La date du samedi 26 août était pourtant bien prévue. Cette annulation vient de l'association qui organise ce rassemblement, le Moto Club la Licorne. Elle fait face à une importante hausse des coûts pour la sécurité : 15 000 €.

Laura Joubin, la présidente du MC La Licrone

Cette augmentation vient notamment des exigences de la préfecture pour assurer la sécurité de l'événement. L'administration demande notamment plus d'agents de sécurité et de secouristes. Le calendrier n'a pas été non plus facile, car l'association a été mise au courant fin juin / mi-juillet, soit six semaines seulement avant la date fixée. L'an dernier plus de 6 000 motards étaient au rendez-vous.