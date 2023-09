Orne. Une première en Europe ? Les matchs de D1 à vivre en direct vidéo

Avec 10 000 licenciés, l'Orne est le plus petit district de football de Normandie. "Après la refonte des championnats, le comité directeur a eu envie de redynamiser le foot ornais", explique Frédéric Ortiz, son directeur. Le district n'a pas souhaité attendre d'hypothétiques directives de la Fédération française de football. "Aujourd'hui, l'évolution, c'est le numérique. Il est partout dans nos vies, dans nos poches, dans nos maisons. Notre football rural doit aussi s'en servir", souligne Frédérique Ortiz.

"On veut permettre à tout le monde de suivre chaque match en direct"

Le district a investi 50 000 € pour concrétiser ce qui est sans doute une première européenne à ce petit niveau : retransmettre en direct vidéo tous les matchs des 12 clubs engagés dans son championnat de D1 ! Tous ont reçu leur dotation en matériel le lundi 28 août. "Les tests sont concluants, souligne le directeur. L'idée c'est que chacun puisse suivre le match de son club, de sa commune, même quand il est disputé à l'autre bout du département, souvent à plus d'une heure de route. On ne veut pas retirer les gens des stades, on veut permettre à tout le monde de suivre chaque match en direct. On imagine que certains iront le suivre dans le club-house de leur équipe et attendront les joueurs pour célébrer leur victoire à leur retour à la maison." Mais chacun pourra aussi suivre le match de chez lui, et même où qu'il se trouve, par exemple en vacances, sur son smartphone. Le score de la rencontre sera mentionné et des partenaires locaux pourront aussi s'afficher sur ces supports, amenant un peu plus d'argent aux clubs.

Du direct et de la pédagogie

Chaque match filmé pourra ensuite être revu par les entraîneurs pour analyser a posteriori telle ou telle action de jeu, ou par les arbitres pour former leurs plus jeunes recrues. "Chacun sera libre d'utiliser ou pas cette vidéo, mais l'idée est vraiment de pouvoir faire progresser tout le monde." Celui qui aura marqué le but du siècle pourra aussi indéfiniment l'exhiber sur son compte Instagram. "Au district, on espère ainsi faire progresser notre football départemental. Si, à la fin de la saison on a un club qui refuse la montée, on aura gagné en se disant qu'il préfère rester dans l'élite du département plutôt que d'aller se perdre et devenir un club lambda en championnat de Ligue", confie Frédéric Ortiz. "On espère donner des idées à d'autres districts d'autres départements, pour qu'eux aussi se mettent à de telles retransmissions", conclut-il.