Fécamp. La course de la Rose recherche des bénévoles

La ville de Fécamp organise, dans le cadre d'Octobre rose, le mois de sensibilisation aux cancers féminins, une course le dimanche 15 octobre, en partenariat avec l'association La Rose Fécamp. Un appel à tous ceux qui souhaitent devenir signaleur bénévole sur l'événement est lancé.

À la recherche de signaleurs

Pour que la course se déroule en toute sécurité pour les participants comme pour les spectateurs, La Ville est à la recherche de signaleurs volontaires et bénévoles. Il faut être disponible de 8 heures à 13 heures, le jour de l'événement. Les personnes intéressées peuvent se manifester avant le 30 septembre auprès de l'association La Rose en communiquant leurs nom, prénom, numéro de téléphone et numéro de permis de conduire si elles en sont titulaires, à l'adresse mail : larosefecamp@orange.fr.