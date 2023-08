Normandie. Vincent Leperchois : "Le feu d'artifice, un plaisir familial incontournable"

Des feux d'artifice sont proposés tout au long de l'été en Normandie. Mardi 15 août, à Bagnoles-de-l'Orne dans l'Orne, à Criquetot-l'Esneval, à Gaillefontaine et à Limpiville en Seine-Maritime, à Hébécourt, à Trouville-la-Haule et à Francheville dans l'Eure, et à Sainte-Marie-du-Mont et à Regnéville-sur-Mer dans la Manche.

"Le plaisir de retrouver le feu d'artifice"

Le feu de Regnéville-sur-Mer est tiré par Locatech, société spécialisée dans l'événementiel et dans la pyrotechnie, basée à Saint-Pierre-de-Coutances près de Coutances.

Vincent Leperchois, gérant de Locatech.

Le gérant Vincent Leperchois fait un point sur cette saison satisfaisante malgré une météo capricieuse. Selon lui, "on sent un engouement très important pour le feu d'artifice. Le plaisir familial de le retrouver le soir à 23 heures, c'est incontournable".

Environ 140 feux sont tirés par la société coutançaise durant la saison, de juin à septembre.