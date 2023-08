Manche. Soupçons d'attouchements sexuels dans un accueil de loisirs : des plaintes déposées

Des faits d'attouchements sexuels ont été rapportés début août entre des enfants mineurs au sein de l'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) de Montfarville, près de Barfleur, dans le Val de Saire. Des plaintes ont été déposées à la gendarmerie de Saint-Vaast-la-Hougue. Pierre-Yves Marot, procureur de la République de Cherbourg, a indiqué lundi 14 août, en fin de journée, avoir été "avisé" de ces plaintes.

Un enfant de 5 ans mis en cause

Un des enfants âgé de 5 ans est mis en cause : "Sa responsabilité pénale ne pourra en première analyse vraisemblablement pas être retenue, l'issue est a priori plus sociale que pénale en l'état", ajoute le procureur de la République de Cherbourg. Les plaintes vont être examinées de façon "plus approfondie".

Mesures de surveillance renforcées

De son côté, la communauté d'agglomération du Cotentin, compétente dans le domaine de l'enfance, ne souhaite faire "aucun commentaire" sinon "un appel à la plus grande prudence, pour protéger les familles et leurs enfants". Les autorités compétentes ont été saisies dès la connaissance des faits selon un communiqué de l'agglomération lundi 14 août : "Par ailleurs, suite à ce signalement, l'agglomération a renforcé ses mesures de surveillance et a mis en place un dispositif de protection extrêmement strict dans cet accueil de loisirs."