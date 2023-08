Rouen. Un final en point d'orgue pour le festival estival Les Musicales de Normandie

Curiosité, fidélité et passion. Tels sont les maîtres mots de la 18e édition des Musicales de Normandie, festival qui est devenu le rendez-vous des mélomanes depuis 2006.

Essaimer la culture

"Mettre la musique et le patrimoine à la portée de tous, c'est le mot d'ordre de ce festival normand, explique Enrique Thérain, qui est à fois le programmateur et le créateur de l'événement. C'est un festival itinérant qui fait résonner des sites historiques et des œuvres grandioses interprétées par des artistes talentueux." Entre juillet et août, le festival aura proposé 38 concerts, avec une très grande diversité de genres et de formes dans le but d'attirer un large public. "C'est un festival démocratique. Il s'agit avant tout d'attiser la curiosité des spectateurs et de favoriser les découvertes." Le festival essaime sur tout le territoire seinomarin et eurois pour aller au plus près de son public et investit encore de nouveaux sites cette année comme le château de Gaillon, chef-d'œuvre de la Renaissance, avec des programmes en adéquation avec les lieux et des visites guidées avant le concert.

Une sélection remarquable

"Le festival accueille des artistes reconnus sur la scène internationale comme le jeune claveciniste Justin Taylor et le prestigieux Quatuor Casals, mais se donne aussi pour but de présenter des artistes prometteurs comme le quatuor Wassily ou le trio Sypniewski", poursuit Enrique Thérain. Si d'une année à l'autre, le public a le plaisir de retrouver des ensembles normands tels que Correspondances, Accentus ou Les musiciens de Saint Julien, le programme est toujours renouvelé, permettant de mettre en valeur et d'exhumer des compositeurs et des œuvres méconnues. "Parmi les propositions les plus originales, nous programmons pour la première fois un ciné-concert Nosferatu interprété par l'organiste Jean-Baptiste Monnot mais nous offrons aussi une expérience inédite au public avec le Bach project de Vincent Perani et François Salque qui marie Bach et le jazz." De quoi surprendre les plus curieux !

Pratique. Jusqu'au 31 août en Seine-Maritime. Programme et tarifs sur musicales-normandie.com