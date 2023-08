Rouen. Jours de fête : un dernier week-end pour faire le plein de bonnes ondes !

La Métropole Rouen Normandie (MRN), en partenariat avec L'Atelier 231, Centre national des arts de la rue et le réseau Renar, a animé neuf communes lors des week-ends de juillet et d'août avec des spectacles de rue. Pour achever en beauté ce rendez-vous, la MRN investit pour ce dernier week-end festif le centre-ville et propose trois évènements gratuits destinés à un public familial. Le samedi 26, c'est la compagnie Mondiale Générale qui nous donne rendez-vous pour deux représentations à l'aître Saint-Maclou d'un spectacle circassien humoristique et acrobatique. Puis le dimanche, la fanfare Gipsy Pigs Fissa Papa animera la place du Vieux-Marché. Les curieux seront ensuite invités à se joindre à un bal participatif hip-hop à 18 h sur l'esplanade Marcel-Duchamp. Misant sur la diversité des formes d'expression, l'événement redynamise le centre-ville et offre un agréable moment de divertissement et de partage.

Les 26 et 27 aout à Rouen. Gratuit. metropole-rouen-normandie.fr/jours-de-fete