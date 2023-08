Calvados. Louis Mexandeau, ancien ministre et figure du PS, est mort

C'est une figure du Parti socialiste bas-normand qui s'est éteint. Louis Mexandeau est décédé à l'hôpital ce lundi 14 août à l'âge de 92 ans, alors qu'il était en vacances avec sa famille.

Né le 6 juillet 1931 dans le Pas-de-Calais, Louis Mexandeau a été le premier député socialiste de la Ve République du Calvados, élu en 1973. Il a ensuite été ministre des PTT (Postes, télégraphes et téléphones) de 1981 à 1986 dans les gouvernements de Pierre Mauroy et Laurent Fabius. Avant de retourner à l'Assemblée nationale et y rester sans interruption entre 1986 et 2002, sauf pour être chargé de la fonction de Secrétaire d'État aux Anciens combattants de 1991 à 1993.