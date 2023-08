Musique. The Weeknd annonce qu'il ne fera plus jamais de duo

Alors qu'il est actuellement en Europe pour sa tournée mondiale, The Weeknd a déclaré que "Another one of me" serait son dernier duo. Enregistré avec le rappeur French Montana, il sortira sous peu, et les spectateurs de sa tournée ont déjà pu l'entendre.

The Weeknd aura réalisé de nombreux duos depuis le début de sa carrière, avec de grands noms internationaux et de nombreux rappeurs. On peut notamment citer Daft Punk, Beyoncé, Ariana Grande, Kanye West, Drake, Kendrick Lamar, Lana Del Rey, Sia, Nicki Minaj ou encore Calvin Harris.

The Weeknd a décidé d'arrêter d'utiliser son nom de scène pour la suite de sa carrière et prendra son vrai nom : Abel Tesfaye.