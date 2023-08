Rouen. Ivre, elle percute un piéton avant de prendre la fuite

Une femme de 23 ans a percuté un homme de 37 ans sur un passage piéton à Rouen, à l'angle de l'avenue de Bretagne et de la rue des Emmurés, dimanche 13 août vers 1 h 45, indique une source policière.

Elle a immédiatement pris la fuite. Informés de la voiture mise en cause, les policiers rattrapent la suspecte et l'interpellent, quelques instants plus tard au niveau du pont Jeanne d'Arc.

Elle refuse de se soumettre aux dépistages

Manifestement ivre, toujours selon la police, elle refuse de se soumettre aux contrôles de dépistages. La suspecte est placée en garde à vue pour "blessures involontaires par conductrice en état d'ivresse, délit de fuite et refus de se soumettre aux vérifications."

Une passagère de la voiture a aussi été entendue par la police.

L'homme de 37 ans, victime de l'accident, a été blessé à l'avant-bras.