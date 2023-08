Tancarville. Sa voiture termine contre un arbre, un trentenaire grièvement blessé

Un homme d'environ 30 ans a été grièvement blessé dans un accident de la route à Tancarville sur la D39, jeudi 10 août vers 17 h.

Le choc a été violent, précisent les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime. Une voiture a terminé sa course contre un arbre dans un fossé. À son volant, la victime s'est retrouvée prise au piège dans le véhicule. Les pompiers ont dû la désincarcérer.

La victime évacuée par hélicoptère

Le conducteur a ensuite été évacué de toute urgence vers le CHU de Rouen par l'hélicoptère Dragon 76 de la Sécurité civile.

Quatre engins des pompiers, en plus de l'hélicoptère, la gendarmerie, le Service mobile d'urgence et de réanimation et les équipes de la Ville ont été mobilisés sur l'accident.