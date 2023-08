[Vidéo + photos] Ouistreham. Près de 70 enfants au concours de châteaux de sable : on y était

Il a attiré l'œil de plusieurs curieux. Un grand concours de châteaux de sable était organisé sur la plage de Ouistreham mercredi 9 août et a rassemblé 66 enfants. Seule condition pour y participer : être âgé de moins de 10 ans et amener son propre matériel et ce "avec le sourire", plaisante Thierry Tolos, conseiller délégué en charge des animations à la Ville.

Pelle, râteau et seau

Dans un espace délimité, chaque enfant ou famille se place devant un plot avec un numéro. "3, 2, 1, départ, bonne chance à tous !", lancent les organisateurs. Le compte à rebours est lancé. Les participants ont une heure pour réaliser leur plus beau château de sable.

Un château sans murailles, ça n'existe pas !

Certains commencent par creuser des douves, d'autres s'attellent à monter les tours et les murailles. À chacun sa technique, comme l'explique Nina Pito, râteau à la main : "On va d'abord faire les tours puis mettre les murailles avec les moules. On va ensuite décorer avec des coquillages et du sable blanc." L'esthétisme n'est pas à négliger. D'ailleurs, le jury prend en compte quatre critères pour établir le podium : la taille du château, son originalité, sa décoration et sa complexité.

Notre reportage les pieds dans les sables Impossible de lire le son.

Sous l'œil du jury

Le sablier coule, aussi vite que les structures prennent forme. Pont-levis, château carré, donjons... certains ont même vu grand en reproduisant le château du film Kaamelott. "Ce qui est formidable, c'est que les enfants racontent l'histoire de leur château de sable, ce qu'il représente pour eux", Thierry Tolos.

Pelles, râteaux, seaux... certains sont bien équipés !

Louane Lacroix est la maîtresse d'œuvre. Pour qu'un château de sable soit réussi, il faut, selon elle, "du sable mouillé pour le solidifier". Pas besoin de courir jusqu'à la mer, les organisateurs ont tout prévu. Un canon à eau a été placé à proximité. Pour le reste, chacun est venu avec son propre matériel. "On a tout pris. Les pelles, les râteaux et les arrosoirs. On vise la première place", sourit Adeline Gousson, qui donne un coup de pouce à ses deux enfants en bas âge, Raphaël et Charlotte. Quel que soit le résultat, le principal aura été de participer. Chaque enfant est reparti avec un cadeau souvenir.