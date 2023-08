Calvados. Il insulte une jeune femme avant de venir la violenter

Âgé de 26 ans, un homme était jugé jeudi 8 août au tribunal judiciaire de Caen pour des violences commises en janvier 2023 sur une jeune fille à Condé-en-Normandie. Il était aussi poursuivi pour vols de carburants dans des stations-service de Villers Bocage et au Hom en avril et mai 2022.

Si le prévenu était absent à l'audience, la victime des violences était présente, accompagnée de sa mère, toutes deux encore très affectées. La présidente expose les faits. Le 14 janvier 2023, deux femmes, une mère et sa fille majeure, se promènent à Condé-en-Normandie. Elles remarquent un homme à la fenêtre d'un appartement qui les injurie. L'homme sort de chez lui avec sa compagne - elle est en voiture - et se précipite sur la jeune promeneuse. Il la pousse, elle tombe et il lui assène une gifle. La conductrice, elle, se met à crier quand la victime tente de prendre le véhicule en photo.

Six mois de prison ferme

Alertés, des voisins sortent sur le trottoir et les deux belligérants s'enfuient. Après enquête, les gendarmes retrouvent l'homme chez sa mère. Il est convoqué à la gendarmerie. Il dit que ce sont les deux femmes qui l'ont insulté. Il reconnaît les avoir poursuivies et avoir giflé la jeune victime.

Lors de son audition, les forces de l'ordre font le rapprochement avec une autre affaire. En avril et mai 2022, l'homme avait été interpellé pour des vols de carburant dans des stations-service de Villers-Bocage et du Hom. Il reconnaît les faits, expliquant qu'il n'avait pas d'argent sur lui et comptait revenir payer ultérieurement. Le prévenu a déjà cinq mentions à son casier judiciaire pour vol, conduite sans permis, sans assurance, détention de stupéfiants.

L'avocate de la partie civile dit que les faits sont clairs et reconnus, et explique que la victime et sa mère sont toujours très éprouvées.

Le procureur regrette l'absence du prévenu dont le comportement a été "violent et inadmissible". Reconnu coupable, Jordan Leboucher est condamné à six mois de prison ferme. Il devra rembourser 160 € pour le vol d'essence et devra verser 400 € à la mère de la victime et 600 € pour les frais d'avocat.