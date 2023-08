Pontorson. Accident entre une camionnette et une voiture sur la RN176 : un enfant de 2 ans impliqué

Une camionnette et une voiture ont été impliquées dans un accident de la route, mercredi 9 août peu avant 14 h 30, sur la RN176 à Pontorson. À bord de la voiture restée sur ses roues, un couple et un enfant de deux ans ont pu sortir seuls du véhicule. Dans la camionnette, couchée sur le flanc, deux personnes sont aussi sorties seules et sont légèrement touchées. 16 pompiers sont sur place.

La route est coupée dans les deux sens entre les échangeurs Saint-Georges-de-Gréhaignes en Bretagne et Pontorson dans la Manche. Des déviations sont en place. Bison Futé estime que l'intervention se terminera à 18 heures.