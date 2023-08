Football - Ligue 2. Des ambitions mesurées pour QRM en Ligue 2

Alors que le club s'apprête à recevoir Laval à Diochon, samedi 26 août, pour la quatrième journée de Ligue 2, Quevilly Rouen Métropole affiche des ambitions mesurées pour l'exercice 2023-2024. "L'objectif, il est clair et net, c'est le maintien et la 16e place", martelait le coach Olivier Echouafni à quelques jours du lancement de la saison. Bien qu'ayant créé la surprise l'an dernier en terminant 11e du championnat, soit la meilleure saison du club depuis son entrée en Ligue 2, l'entraîneur se veut prudent : "Notre seule ambition, c'est le travail, l'humilité et surtout ne pas se prendre pour d'autres."

Une "Champion's league de la Ligue 2"

Reste tout de même quelques erreurs à corriger selon le coach. Il souhaite que ses joueurs soient plus décisifs en début de saison et qu'ils évitent le relâchement en fin de championnat : "L'équipe a été friable sur le plan défensif par exemple mais en même temps elle a été intéressante sur le plan offensif." Cette année, le niveau est particulièrement relevé avec de nombreux clubs ayant déjà évolué en Ligue 1. QRM fait ainsi figure de "petit poucet " parmi les 20 équipes de Ligue 2 : "Il y a seulement six clubs, dont le nôtre, qui n'a pas connu l'élite", observe Olivier Echouafni pour qui cette saison ressemble à une véritable "Champion's league de la Ligue 2".

"On a perdu du monde

mais on a gardé notre ADN"

La qualité du championnat n'est pas le seul obstacle sur la route de QRM. Le club fait à nouveau l'objet de nombreux départs cette année, l'obligeant à reconstruire une partie de son effectif comme ce fut le cas en début de saison l'année dernière. "Je sais que ça va mettre du temps une nouvelle fois. L'année dernière, c'est ce qu'il s'était passé. Il y avait eu aussi 14 départs et 14 arrivées… On a perdu du monde, certes, mais on a gardé notre ADN."

Pour autant, le mercato estival n'est pas terminé. Il s'achève officiellement le jeudi 31 août et donc d'autres joueurs de QRM pourraient être approchés par les clubs concurrents. C'est aussi une source de satisfaction selon le coach. "Je trouve que c'est très valorisant aussi de voir que grâce à notre saison, certains de nos joueurs ont pu aller dans des clubs avec des objectifs plus élevés", explique Olivier Echouafni en référence au départ de l'attaquant Louis Mafouta, parti, cette année, à Amiens.