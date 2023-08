Le Havre. Deux sœurs retrouvées mortes chez elles

Lundi 7 août, les corps de deux femmes ont été découverts dans une habitation du quartier de Bléville au Havre. Il s'agit de deux sœurs de 69 et 71 ans. La mort remonterait à plusieurs semaines. Le parquet du Havre parle de quatre à cinq semaines. "La décomposition des corps et les lividités cadavériques ont rendu difficile l'estimation de la date des décès. Les examens complémentaires et l'enquête viseront à établir si les décès sont ou non concomitants."

C'est un riverain qui s'inquiétait de ne plus croiser l'une des sœurs qui a prévenu la police. Les pompiers, lundi, se sont rendus sur place. Le logement étant fermé de l'intérieur, ils sont entrés en cassant la porte-fenêtre et ont découvert les cadavres.

Les deux sœurs avaient un frère qui habite actuellement à Marseille. Il déclare ne pas les avoir vues depuis 2021, assure le parquet. "Il entrait toutefois régulièrement en contact téléphonique avec elles le dimanche. Le dernier appel remonte aux alentours de la mi-juillet où l'une des sœurs aurait indiqué que l'autre présentait un problème de gastro-entérite."

L'enquête se poursuit mais rien en laisse penser qu'il s'agisse d'un homicide. Rien ne démontre l'intervention dans d'un tiers.