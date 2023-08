Montivilliers. L'auteur de BD Nicolas Bazin en dédicace à la boutique Fun-en-Bulles

Fun-en-Bulles, la librairie spécialisée en BD de Montivilliers, propose une dédicace samedi 19 août. Alban Noyer, le propriétaire, a invité un tout jeune auteur Nicolas Bazin qui signe sa première bande dessinée "Demain la Rage".

"C'est une BD avec un thème assez sombre, explique Alban Noyer. Un monsieur, avec un passé violent, va avoir un accident et va avoir l'occasion de récupérer huit ans de sa vie. Il demande alors à changer quelques petites choses de son passé. Il y a un style graphique unique. C'est en noir et blanc mais les cases ne sont pas décomposées comme une BD standard où c'est en carré. On a plein de choses très belles visuellement et la BD est montée d'une façon très originale. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué."

Un premier livre

Pour son premier livre Nicolas Bazin, originaire de Bayonne, propose un album de science-fiction façon Black Mirror et dark fantasy. Il travaille sur ce titre depuis 2019 et a invité Aseyn comme parrain pour réaliser une couverture originale au format collector. Nicolas Bazin a fait des études de commerce et de langue orientale (japonais), puis a eu des expériences de libraire et d'enseignant.

Dédicace de Nicolas Bazin - librairie Fun-en-Bulles, 7 rue de la République à Montivilliers - samedi 19 août de 15 heures à 19 heures - Gratuit.