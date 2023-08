[Photos + vidéos] Barneville-Carteret. Des plaisanciers contrôlés au large

27 contrôles ont été effectués par les gendarmes (maritime et brigade nautique), les Affaires maritimes et les douanes mardi 8 août à Barneville-Carteret. Neuf ont été réalisés au port et 18 en mer, au large de la commune. Cette opération a pour but de vérifier que les plaisanciers ont tous les équipements de sécurité réglementaires et qu'ils sont en bon état.

Lors des contrôles en mer, quatre bateaux ont dû retourner au port. C'est à cause de gilets de sauvetage défectueux, voire absents, et pour des extincteurs périmés. D'autres plaisanciers ont reçu un avertissement avec une obligation de changer leur matériel. Certains devront faire constater ces changements à la gendarmerie.

Ces contrôles ont permis de vérifier les permis et la présence des papiers des bateaux à bord.

18 ont été contrôlés en mer, où l'exercice était plus difficile avec la houle.

Les forces de l'ordre ont aussi appelé à la prudence en mer. En cas de problème, il faut contacter le 196.