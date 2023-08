Alençon plage. Mondial de foot féminin : une cinquantaine de supporters devant France-Maroc

Le site d'Alençon plage s'est transformé en petite fan zone mardi 8 août. Chaises, transats et parasols étaient exceptionnellement sortis pour la cinquantaine de spectateurs venus regarder le huitième de finale de la Coupe du monde féminine de football entre la France et le Maroc (4-0). Le match était retransmis sur les deux télévisions installées pour l'occasion.

Une ambiance relativement calme

Vêtus d'un maillot ou maquillés aux couleurs de la France, les supporters ont timidement encouragé les Bleues par quelques cris de joie et des applaudissements pour accompagner les quatre buts inscrits. Même si l'ambiance était calme, l'initiative a plu. "Le soleil, la victoire, c'était parfait ! Le fait qu'il fasse beau et qu'on puisse regarder le match en extérieur avec d'autres supporters, c'est sympa", s'est réjouie une supportrice.

Du côté d'Alençon plage comme du district de football de l'Orne, associés pour l'organisation de la retransmission, "on ne s'attendait pas à beaucoup de monde à cause de l'annonce tardive de la diffusion, mais on est contents que certains soient venus et d'avoir promu le football féminin".

L'équipe de France affrontera l'Australie en quart de finale samedi 12 août, à 9 heures. Le match ne sera pas diffusé à Alençon plage à cause de l'heure, mais l'initiative sera reconduite en cas de qualification en demi-finale.