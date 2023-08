Alençon. Fermée depuis trois mois, la Fnac rouvre ses portes

Les grilles de la Fnac d'Alençon vont s'ouvrir à nouveau mercredi 9 août à 10 heures. L'enseigne, installée dans la galerie de l'hypermarché Carrefour à Condé-sur-Sarthe, est fermée depuis le 24 avril 2023, du fait d'une rupture de contrat avec son ancien franchisé, Media One. C'est désormais la société Hopchet qui en a la gestion.

Après plus de trois mois de fermeture, les employés ont été conservés et travaillent "d'arrache-pied" depuis juillet pour pouvoir accueillir à nouveau leurs clients. Bien que la Fnac se soit implantée à Alençon en 2017, Laurent Burnat, directeur depuis 2022, s'autorise le terme de "nouveau magasin". Il explique : "C'est un nouveau magasin avec une nouvelle personne aux commandes et une politique différente. On a fait des travaux, on a déplacé du mobilier, on a refait des peintures… On essaie de faire les choses bien pour pouvoir les recevoir en toute quiétude."

Quelques articles manqueront encore en rayon lors de la réouverture. Pendant sa fermeture, le magasin est resté "très longtemps" avec des stocks "très bas". Le directeur attend les dernières livraisons d'ici à 2 semaines.