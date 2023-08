Agon-Coutainville. Yannick Noah et Yves Camdeborde de passage dans la station balnéaire

Samedi 5 août, le Tennis club de Coutainville (TCC) a reçu la visite surprise de Yannick Noah à l'occasion des 125 ans du club et "surtout 51 ans après ses premières victoires en tournois minimes au TCC", rappelle le club.

Les 125 ans du club

Le chanteur et vainqueur de Roland-Garros en 1983 a pu revoir au club les photos et les résultats de ses premiers exploits. Il a également pu rencontrer les bénévoles.

Pour fêter ses 125 ans, le Tennis club de Coutainville sera présent les jeudi 10 et vendredi 11 août place de Gaulle pour différentes animations ouvertes à tous et gratuites : un court d'urban tennis et une structure de vitesse de services seront installés.

Yves Camdeborde au Passous

La station balnéaire a attiré les stars samedi 5 août puisque le célèbre chef cuisinier de MasterChef Yves Camdeborde a aussi été aperçu dans le quartier du Passous.