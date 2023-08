Eure. Accident impliquant une voiture sans permis : une femme en urgence absolue

Un terrible accident s'est produit lundi 7 août peu après 13 heures dans la commune de Fidelaire, près de Conches-en-Ouche. Une voiture et une voiture sans permis se sont percutées sur la RD830.

Une femme de 34 ans a été transportée en urgence absolue vers l'hôpital d'Évreux.

Dans la voiture sans permis, deux adolescents de 13 et 14 ans ont été plus légèrement blessés et transportés eux aussi vers l'hôpital d'Évreux.

L'intervention a mobilisé douze sapeurs-pompiers, une équipe du Smur et de gendarmerie.