Paluel. Festival du Grand Marnage : des concerts gratuits proposés chaque soir

Le Clos des Fées, à Paluel, accueille du vendredi 11 au lundi 14 août, la deuxième édition du festival du Grand Marnage. Ce dernier prend de l'ampleur. Avec la volonté de pérenniser l'événement pour en faire un véritable rendez-vous festivalier, ce sont deux concerts qui sont proposés chaque soir pendant quatre jours. Une dizaine de groupes de la scène musicale actuelle se produira au Clos des Fées. À 19 heures, le premier concert sera en extérieur sur une scène installée dans le parc. À 20 heures, le second concert sera abrité dans la grande salle avec une capacité de 200 places. Le festival est entièrement gratuit mais la réservation (02 35 99 25 46) est obligatoire pour le concert de 20 heures, les places étant limitées.

Programmation

Vendredi 11 août à 19 heures, Annabelle Cavallin alias Lady Arlette ouvrira les festivités avec en bandoulière, sa poésie et son inséparable guitare blanche pour faire entendre un rock protéiforme. Après 15 années de scène, la Lady normande se voit désormais bien identifiée sur la scène régionale et ce concert d'ouverture du Festival du Grand Marnage offrira une estivale occasion d'entendre le répertoire d'Autobiographie pirate, son septième et dernier album sorti en 2021.

Vendredi 11 août à 21 heures, Captain Sparks & Royal Company embarquera le public sur l'océan de la chanson française, naviguant entre Brassens et NTM. Avec un répertoire de chansons originales sur des musiques latines ou urbaines, Sparks raconte les humeurs, parfois nostalgiques mais souvent nourries d'espoir.

Samedi 12 août à 19 heures, Peggy & The Blind Sentinelle prendra la relève avec des chansons personnelles traduisant pleinement l'imaginaire du duo, sur des morceaux mêlant les accents jazz à ceux du folk.

Samedi 12 août à 21 heures, ce sera au tour des Magnitoz d'entamer la nuit avec un répertoire blues original teinté de funk. La complicité des quatre copains de ce groupe formé en 2005 s'est construite depuis et permet aujourd'hui de produire une fusion électrique au sein de la formation.

Dimanche 13 août à 19 heures, l'anglo-français Richard Allen fera entendre un folk revival remontant aux années soixante-dix riche d'un métissage musical propre à la double culture de son interprète.

Dimanche 13 août à 21 heures, Les François Premiers et ses deux prénommés éponymes (Pandolfi et Lebas) viendront entourés de Christophe Paillette, Laury Picard et Cyril Doche. Digne représentant du rock havrais, le groupe fera entendre les influences musicales australiennes de sa musique aussi bizarre qu'hérétique.

Lundi 14 août à 19 heures, la prometteuse Vanja Sky sera sur scène. Une chanteuse qui n'a pas eu à attendre le nombre des années pour l'envol de sa carrière artistique. Cinq ans après avoir apprivoisé la guitare, la jeune croate enregistrait déjà son premier album avec des pointures internationales, faisant le lien entre le blues et la nouvelle génération rock.

Lundi 14 août à 21 heures, Manu Lanvin, la figure incontournable du blues-rock hexagonal, fera une escale dans le cadre de son Tour 2023 pour un concert qui marquera la clôture du Festival du Grand Marnage. Il sera accompagné de ses trois Devil Blues, fidèles musiciens pour nous faire entendre la musique du diable prônant un monde meilleur. Avec ses qualités de chanteur guitariste et de showman d'exception et ses allures de bluesman désabusé, l'artiste incarne parfaitement le renouveau de ce courant musical.