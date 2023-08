Caen. Miguel Sanches cuisine pour le préfet... et parfois pour Emmanuel Macron !

Depuis tout petit, Miguel Sanches voulait cuisiner pour les autres. De là à imaginer qu'il le ferait pour les plus grands de ce monde… Originaire de Paris, le jeune cuisinier fait ses armes dans de grandes maisons de la capitale. Puis, il y a onze ans, il met les voiles sur la Normandie, une région dont il "tombe amoureux". Pendant six ans, il est à la tête d'un traiteur avec un associé, puis il décide de revendre ses parts. "En 2017, je vois sur les réseaux sociaux que la préfecture cherche un chef de cuisine pour remplacer l'actuel, partant à la retraite", retrace-t-il. Partisan du "sait-on jamais", il se lance et sort du lot. Le voilà aux fourneaux.

Cuisinier de la préfecture,

en quoi ça consiste ?

Chaque fois que le préfet reçoit, Miguel Sanches doit se retrousser les manches pour que le repas soit excellent. Cocktail, déjeuner, dîner, petit-déjeuner, voire même panier-repas en temps de crise, "quand le préfet reçoit, c'est la France qui reçoit", rappelle le chef qui doit surtout plaire à son employeur, qui a ses goûts bien à lui. D'ailleurs, Thierry Mosimann, "qui aime tout et apprécie les bonnes choses", vient d'être remplacé par Stéphane Bredin, anciennement affecté dans l'Indre. "Je vais appeler son ancien chef pour connaître ses goûts, explique Miguel Sanches. Avec ces changements récurrents, on ne s'ennuie pas !" Il ne manquera pas de lui faire découvrir la gastronomie locale, pourquoi pas aux moyens "d'une belle volaille avec une sauce cidre et fromage ", nous fait-il saliver.

Des invités de prestige

Miguel Sanches a déjà cuisiné pour Emmanuel Macron et Donald Trump.

Lors du 75e anniversaire du D-Day, en 2019, Emmanuel Macron et Donald Trump sont venus dîner chez lui. Même s'il n'était pas en charge de l'élaboration du menu, Miguel Sanches s'est activé derrière les fourneaux et garde un souvenir impérissable de cette rencontre. "Avant le repas, le président est venu nous saluer, savoir si tout se passait bien", se souvient-il. Nos invités sont arrivés avec 1 h 45 de retard. À nous de nous adapter et de faire en sorte que tous nos plats soient parfaitement cuits." Le 6 juin dernier, pour le 79e anniversaire du Débarquement, Emmanuel Macron a de nouveau dormi à la préfecture à Caen et s'est montré surpris de voir autant de jeunes autour du chef. "J'ai toujours des stagiaires et des apprentis avec moi, la transmission est très importante", souligne-t-il. D'ailleurs, son apprenti a terminé second au Trophée des Léopards cet été, valorisant les produits normands. Nul doute que le 6 juin 2024, Miguel Sanches devrait encore être bien occupé pour le 80e anniversaire du D-Day.