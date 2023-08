Normandie. La gendarmerie à la recherche des propriétaires de bijoux volés

Vendredi 4 août, les enquêteurs de la compagnie de gendarmerie de Lisieux ont lancé un appel pour retrouver les propriétaires de bijoux volés lors de cambriolages. La zone géographique dans laquelle ont pu avoir lieu ces vols s'étend sur l'ensemble de la Normandie.

De nombreux bijoux découverts

Tout remonte au jeudi 27 juillet. Un cambriolage avait été commis dans le secteur de Mézidon-Vallée-d'Auge entre Lisieux et Caen. "Grâce aux témoignages recueillis et aux investigations menées par les militaires des compagnies de Lisieux, Bayeux et de la section de recherches de Caen, deux individus sont interpellés", explique la gendarmerie du Calvados. "En plus des bijoux dérobés lors de ce cambriolage, plusieurs autres bijoux, probablement d'origine frauduleuse mais non identifiés, sont découverts."

Les démarches pour contacter la gendarmerie

Si vous avez été victime d'un cambriolage et pensez être propriétaire d'un ou plusieurs des objets découverts, prenez contact avec la brigade de gendarmerie dont vous dépendez. Après vérifications, les gendarmes vous orienteront vers les enquêteurs en charge de cette affaire.