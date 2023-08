Près d'Étretat. Un corps retrouvé au pied des falaises du Cap d'Antifer

Selon le service d'incendie et de secours de Seine-Maritime (SDIS), le corps d'un homme d'une soixantaine d'années a été retrouvé, samedi 5 août vers 11 h 40. Il se trouvait en contrebas des falaises entre le phare et le golf d'Étretat et a été ramené sur la plage par l'hélicoptère Dragon 76.

Le corps de la victime a été confié à la gendarmerie pour les premières constatations. Pour l'heure, on ignore les circonstances de la mort du sexagénaire.