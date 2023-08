SM Caen. Les féminines font leur rentrée avec de nouvelles têtes 

Le teint hâlé et le sourire sur les visages, elles sont "contentes de retrouver les terrains" selon les dires de l'entraîneure Chloé Charlot. Les féminines du Stade Malherbe Caen ont fait leur rentrée jeudi 3 août, sur les installations de Venoix, après deux journées de tests individuels. Quatre ans après la création de la section féminine, les joueuses vont découvrir le niveau national en D3, nouveau championnat créé cet été entre la D2 et le niveau régional.

La découverte de la D3

Habitué à jouer les premiers rôles, le groupe arrivera sur la pointe des pieds dans ce nouveau championnat. "On va prendre le temps de construire pour éviter de se tromper" avec comme priorité ces premières semaines "que tout le monde prenne le même wagon", précise Chloé Charlot, ancienne joueuse de cette équipe.

Chloé Charlot : "que tout le monde prenne le même wagon" Impossible de lire le son.

Passée de l'autre côté de la barrière, la coach caennaise souhaite imposer sa patte. "Je vais prendre le temps d'expliquer ma manière de fonctionner. Certaines joueuses vont devoir changer quelques routines et habitudes." Elle prend la suite d'Anaïs Bounouar et Théodore Genoux. "Avec Anaïs, on était beaucoup sur la possession et le jeu avec ballon. Avec Théodore, on avait un peu plus de jeu direct. Je vais faire un peu des deux !", sourit la technicienne.

Le groupe : sept arrivées, deux départs

Dix-neuf joueuses étaient présentes sur le terrain avec cinq nouveaux visages : Maïwenn Olivier (ASPTT Caen, milieu), Candyce Le Mao (Quimper, milieu), Gladys Celestra (Monaco, milieu), Joice Gomes (Mouans Sartoux, attaquante), Dorine Mamata (Colomiers, milieu).

Deux gardiennes devraient arriver ces prochains jours. Il s'agit de la Canadienne Stephania Turyk (Strasbourg) et Ambrine Laidaoui (Evian). Le staff est encore à la recherche d'une défenseuse.

Seuls deux départs ont été enregistrés. Emilie Giffaut et Tracy Nkodia ont rejoint Le Mans (D2). Une incertitude demeure autour de Margaux Huaumé-Danet.

Découvrez le programme de la préparation

La section féminine du SM Caen va débuter sa préparation estivale par un match amical contre Le Havre (joueuses de D1 et U19) dimanche 13 août à Villers-sur-Mer (15 h). Le week-end suivant, place à un stage à Saint-Lô avec une opposition prévue contre les U16 garçons de Saint-Lô samedi 19 août à Agon-Coutainville (19 h). Dimanche 27 août, un match est prévu contre Saint-Malo à Vire (14 h). Mercredi 30 août, elles affronteront les U15 garçons de Bayeux à Venoix (19 h). Enfin, une triangulaire face à deux structures professionnelles que sont Nantes et Lens aura lieu dimanche 10 septembre à Venoix (13 h).

Le premier match de championnat est prévu dimanche 17 septembre à domicile contre le SO Châtellerault.