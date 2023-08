Musique. Un nouvel album pour James Blunt à la rentrée : découvrez le clip de "Beside you"

James Blunt a annoncé il y a quelques jours sur son compte Instagram la sortie d'un nouvel album pour le 27 octobre : "Mauvais jour pour mes cheveux. Mais bonne journée pour la musique ! Mon nouveau single "Beside You" sort aujourd'hui, et mon nouvel album "Who We Used To Be" sort en octobre ! Pré-commandez/pré-enregistrez maintenant sur le lien dans ma bio."

Découvrez maintenant le hit "Beside You" extrait de l'album "Who We Used To Be".