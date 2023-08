Cadeaux. Réalisez votre rêve et assistez au concert d'Imagine Dragons grâce à Tendance Ouest

Réalisez votre rêve et assistez au concert d'Imagine Dragons avec la personne de votre choix*. Tendance Ouest vous invite au concert d'Imagine Dragons, le mardi 22 août à La Défense Arena à Paris. Vous allez pouvoir profiter du concert du groupe de rock américain avec la personne que vous choisirez. En plus, Tendance Ouest et Périer Voyages vous offrent votre trajet en train et votre nuit d'hôtel pour deux dans la capitale.

Envoyez le mot CONCERT par SMS au 7 11 12 (3 fois 65 centimes + coût d'envoi)

* Être majeur, ou accompagné d'un majeur et disponible les 22 et 23 août.