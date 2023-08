Le Havre. L'Arbre soleil : une expérience immersive pour se reconnecter avec la nature

Vivre une expérience sensorielle, c'est ce que propose un studio parisien, Onyo, actuellement au Pasino du Havre et jusqu'au dimanche 13 août. Il s'agit d'une immersion, les yeux fermés, dans un monde imaginaire. Un moment de détente pour se reconnecter avec la nature.

Onyo propose son spectacle intitulé L'Arbre soleil. Les spectateurs sont invités à entrer dans une yourte. Les yeux fermés, un casque sur les oreilles, une histoire leur est contée pendant 20 minutes, avec des effets de lumière. Pour le synopsis : une divinité du soleil a placé un fragment de son cœur dans un arbre de la forêt d'Onyo. Il va falloir le régénérer.

Pour Charlotte-Amélie Veaux et Yann Garreau, le créateur d'Onyo, "L'Arbre soleil est une expérience immersive sans écran." Avec du son, de la lumière et l'imagination du public, ils souhaitent faire passer un message, "s'émerveiller du vivant, se rendre compte que l'homme est un tout et se reconnecter avec la biodiversité."

L'expérience est apaisante, voire déroutante à condition de jouer le jeu et se laisser emporter par l'histoire. 20 minutes pour lâcher prise.

L'Arbre soleil - Dans le hall du Pasino du Havre - du mercredi au dimanche jusqu'au 13 août - De 6 à 12 euros - réservation obligatoire ici.