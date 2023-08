Près de Coutances. L'événement A propos de Jardin annulé à cause de la météo

Il n'y aura pas de fête des plantes A propos de Jardin au château de Gratot samedi 5 et dimanche 6 août. "Les fortes intempéries des dernières semaines qui perdurent ont irrémédiablement dégradé les conditions de sécurité et d'accueil pour les visiteurs, exposants et bénévoles (terrain détrempé, parking inutilisable, risques de petits accidents)", expliquent les organisateurs. 5 000 personnes et une soixantaine d'exposants étaient attendus pour cette 22e édition.

L'équipe d'organisation ne baisse pas les bras pour autant et annonce déjà la prochaine édition qui aura lieu les 3 et 4 août 2024.