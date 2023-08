Fécamp. Un club de football américain arrive en ville

Un nouveau club de sport vient de naître à Fécamp, de football américain. Il s'appelle Les Boucaniers de Fécamp, a été créé en mai dernier et espère pouvoir intégrer le championnat régional dès cette saison (à partir de fin décembre).

Le football américain est une discipline en développement avec plus de 29 000 licenciés en France. Le sport est structuré par la Fédération française de football américain, avec quatre divisions. La Normandie compte trois gros clubs : les Léopards de Rouen (2e Division), les Pirates de Rouxmesnil-Bouteilles (3e Division) et les Conquérants de Caen (3e Division).

Vu de France, le football américain ressemble au rugby mais ce n'est pas l'avis de Romain Berville, le président des Boucaniers de Fécamp. "C'est un cousin lointain. Ça se joue à la main comme le rugby mais les similitudes s'arrêtent là. Les règles et la manière de jouer sont très différentes. Chaque action débute par un jeu qui est choisi à l'avance. C'est presque comme un jeu d'échecs."

Romain Berville, originaire de Fécamp, a découvert le football américain il y a 6 ans alors qu'il travaillait à Lyon. "En regardant le Super Bowl, en pleine nuit, j'ai voulu comprendre ce sport. J'ai essayé en jouant avec les Falcons de Villeurbanne et j'ai adoré. Ce sport nécessite une réflexion quand on joue." De retour en Normandie, Romain Berville intègre les Darck Owls de Saint-Arnoult (Division Normandie). Vivant à Fécamp et travaillant à Le Havre, il lui était difficile de suivre les entraînements d'où l'idée de créer un club dans la cité des Terre-Neuvas. Avec deux amis, Fabien Couroux (trésorier) et Benjamin Jeanson (secrétaire), les Boucaniers ont donc vu le jour en mai dernier.

Les entraînements débuteront le 17 août prochain (tous les mardis et jeudis de 19 h 30 à 21 heures au stade Le Dantec). Le club est toujours en recherche de joueurs. "Il n'y a pas de profil type. Il faut des joueurs rapides et plus lents, des joueurs légers et lourds. Il faut surtout avoir envie et s'engager un peu. C'est quand même un sport de contact." L'objectif de Romain Berville est de pouvoir intégrer la Division Normandie dès la prochaine saison (à partir de fin décembre), aux côtés de Cherbourg, Rouen (B), Barentin et Saint-Arnoult. Pour cela, le club a besoin de sponsors. "Nous avons besoin de financements. Il faut payer le matériel et pour intégrer un championnat, nous sommes obligés de payer des secouristes à chaque match." L'appel est lancé.