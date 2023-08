Manche. Bonne nouvelle, les trois poneys portés disparus ont été retrouvés

Le soulagement pour les propriétaires. Unique, une shetland âgée d'une quinzaine d'années, Disco, une welsh - poney gallois des montagnes - de deux ans, et Maestro, un poney français de selle d'un an, portés disparus depuis le samedi 29 juillet, ont été retrouvés sains et saufs jeudi 3 août, peu après 7 heures, dans la commune des Pieux.

Retrouvés sur rond-point aux Pieux

Les trois équidés se trouvaient au niveau du rond-point de l'espace culturel Le Podium aux Pieux. "Je remercie toutes les personnes qui ont vu notre annonce sur les réseaux sociaux ou dans la presse, elles nous ont tout de suite contacté grâce à ça en voyant les animaux sur le rond-point", explique l'une des propriétaires.