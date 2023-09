Orne. Votre voiture rechargée grâce aux énergies renouvelables

Il n'existe que trois prototypes de ce type en Europe et un seul en France. Il se trouve à Alençon.

Territoire d'Énergie 61 et Siemens expérimentent un container qui abrite d'anciennes batteries de voitures électriques. "Au lieu de tirer sur le réseau électrique, on stocke l'énergie venant de panneaux solaires et d'une éolienne", explique Cédric Thomas, directeur technique à TE61. 160KvA (kilovoltampères) sont ainsi emmagasinés, permettant de recharger plusieurs véhicules à la suite. "Lorsqu'un véhicule électrique vient se recharger à notre borne, on va puiser dans l'énergie qui est stockée." 200 000 € ont été investis dans ce système qui n'est pour l'instant qu'une étude, "mais l'idée est d'en baisser le coût de mise en œuvre en industrialisant sa production", précise le technicien qui insiste sur l'aspect expérimental, notamment concernant la durabilité des batteries.

Si le résultat s'avère concluant, ce type de container pourrait rendre des services partout où il y a besoin d'une énergie importante, "par exemple pour des bornes de recharge qui sont éloignées d'un réseau électrique suffisamment puissant, comme sur des aires de repos d'autoroute ou sur des sites isolés le long de la route nationale 12". Cela pourrait peut-être également devenir une solution "Made in Orne" pour stocker l'énergie et la redistribuer lors des pics de consommation d'électricité, comme durant l'hiver ?