Environnement. Montivilliers finalise son Atlas de la biodiversité

La Ville de Montivilliers s'est lancée en 2022 dans un projet visant à mieux connaître et préserver son patrimoine naturel. L'Atlas de la biodiversité communale, qui s'est étalé sur une période de 18 mois, vient d'être finalisé. Il permet d'améliorer la connaissance de la faune et de la flore locales.

Pour mener à bien ce projet, la Ville a établi un partenariat avec quatre associations naturalistes (la Ligue de protection des oiseaux, le Conservatoire d'espaces naturels Normandie, l'Observatoire batracho-herpétologique normand, Aquacaux). Ces dernières se sont appuyées sur les habitants pour récolter des données. Leurs observations ont permis de révéler un éventail important de la biodiversité montivillonne.

118 espèces d'oiseaux ont été répertoriées, dont 72 espèces nichant spécifiquement à Montivilliers, parmi lesquelles le Fuligule Morillon, une espèce en danger critique d'extinction, observée dans la zone de la Payennière. Les papillons ont également été étudiés avec attention. Les naturalistes en ont identifié 28 espèces diurnes et pas moins de 59 espèces nocturnes. Parmi ces derniers, sept espèces remarquables ont été principalement observées dans les zones humides des bords de la Lézarde. En explorant les recoins des milieux aquatiques, les scientifiques ont répertorié douze espèces d'amphibiens, dont le triton crêté et l'alyte accoucheur. La flore montivillonne n'a pas été en reste. Près de 480 espèces de plantes à fleur ont été répertoriées, dont 21 espèces rares et patrimoniales. Ces trésors botaniques sont eux aussi majoritairement localisés dans les zones humides de la commune.

Forte de ces résultats, la Ville de Montivilliers a élaboré un plan d'action biodiversité. Ce plan sera mis en œuvre entre 2023 et 2030 et comprend 50 actions visant à préserver les réservoirs de biodiversité (notamment près des zones humides) et poursuivre la sensibilisation des habitants à l'importance de la biodiversité.